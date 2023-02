Incendio a Casamicciola, l'ombra dei bracconieri

Foglie, terreno e rami bruciati: sono le ferite inferte dal'incendio sulla montagna di Casamicciola. Ad appiccare il fuoco i bracconieri che periodicamente, dando alle fiamme la vegetazione, aprono varchi per la caccia illegale. Hanno continuato a sparare contro la fauna dell'isola anche nei giorni tragici della ricerca dei dispersi tra fine novembre e inizio dicembre. Carabinieri forestali e volontari del WWF hanno spento il rogo passando a setaccio l'area semidistrutta dalle fiamme che hanno lambito anche le case.

Caccia abusiva, armi illegali, provenienti da diverse regioni italiane. Ischia è un punto cruciale per la migrazione degli uccelli: i bracconieri entrano in azione in primavera, periodo in cui la caccia è vietata.

Doppia aggressione alla natura, questo incendio doloso, la strage di tortore e quaglie, ma anche con il disboscamento che potenzia il rischio idrogeologico.

Procedono intanto i lavori di messa in sicurezza dei massi pericolanti sul Monte Epomeo. La settimana prossima sarà utilizzato un un elicottero per raggiungere le aree difficilmente accessibili. Dal governo sono arrivati altri 54 milioni.

Nel servizio l'intervista a Riccardo Tucci, volontario WWF