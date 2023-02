"Ho fatto multare il mio titolare e sono rimasto senza lavoro"

Le denunce per infortuni sul lavoro in Campania nel 2022 sono state circa 33.000, i morti 91. A partire da questi dati scatta l'allarme per una situazione che in alcuni casi è inaccettabile.

I lavoratori puntano il dito contro l'Inail, che spesso non riconosce il nesso eziologico necessario per ottenere il risarcimento, e la giustizia civile, per i ritardi.

Nel servizio le testimonianze di alcuni operai, tra cui quella di un uomo che dopo la denuncia e la conseguente multa al datore di lavoro si è ritrovato fuori dall'azienda, e l'intervista ad Antonio Fiore, segretario regionale della Cisal.