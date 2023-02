La Campania per l'Ucraina

Un anno fa scoppia il conflitto russo-ucraino. A Napoli nasce una delle prime reti di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dalla guerra. In mattinata, un corteo per chiedere la pace attraverserà le strade del centro, mentre l'arcivescovo mons. Battaglia vivrà un momento di preghiera nel monastero claustrale di piazza Giuseppe Ruffi.

La libertà e la democrazia del popolo ucraino sono state al centro dell'appuntamento organizzato a Napoli all'Istituto di Cultura Meridionale dal Console Generale della Repubblica di Bulgaria, Gennaro Famiglietti. Un pomeriggio dedicato alla commemorazione di chi ha perso la vita in guerra, nel primo anniversario dell'invasione russa. All'appuntamento, tra i tanti diplomatici, ha partecipato anche il Console Generale degli Stati Uniti, Tracy Robert Pounds, ma soprattutto il Console Generale di Ucraina, Maksym Kovalenko. Consegnati gli attestati di ringraziamento a personalità che hanno lavorato per la pace, per la difesa e per la solidarietà.

Nel servizio, le interviste a Gennaro Famiglietti, Sergio Rastrelli (senatore della Repubblica, in rappresentanza del viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli), Tracy Robert Pounds.