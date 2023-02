"La Porta dei Sogni", torna a vivere un'antica chiesa di Forcella

Una chiesa del 1290. Per anni in disuso, ora recuperata. Un tesoro nascosto che torna alla città di Napoli e alla sua comunità, come luogo aggregativo per i giovani del quartiere di Forcella.

"La porta dei sogni" nasce all'interno degli spazi dell'antico Complesso monumentale della chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce.

Restaurata l'antica facciata della chiesa. Il giardino tornato all'antico splendore.

Gli interni riqualificati restituiti ai fedeli per le attività di culto.

L'appartamento al piano superiore ospiterà la Casa della musica: qui si svolgeranno le attività di apprendimento musicale dei giovani della Piccola Orchestra di Forcella.

Il progetto di L'Altra Napoli e Sanitansamble possibile con l'apporto di finanziatori e sponsor. Negli spazi recuperati attività di sostegno scolastico e ludico-ricreative, oltre alla promozione turistica del quartiere con tour guidati.

Nel servizio le interviste a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Ernesto Albanese, presidente L'Altra Napoli; Antonio Lucidi, presidente Sanitansamble.