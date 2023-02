La "prima" di Stellone: "Ambiente unito, possiamo uscire da questa situazione"

"Ho visto un gruppo che ha tanta voglia di uscire da questa situazione: non è una squadra che se ne frega, anzi. Tutti vogliono uscire da questo periodo negativo". Roberto Stellone è pronto all'esordio in campionato. Il cliente non è dei più semplici: si va a Cagliari.

“Ho trovato una squadra che sta molto bene fisicamente, ben allenata e con grande spirito di sacrificio”, ha spiegato il nuovo tecnico del Benevento. "Dobbiamo essere tutti uniti come ambiente: così potremo uscire da questa fase. I presupposti sono ottimi, la squadra è forte, serve un po' di entusiasmo".