La statua della discordia

Era stata inaugurata in pompa magna il 25 novembre 2021. Una festa con tifosi, il presidente De Laurentiis ed esponenti dell'amministrazione comunale.

Poi era tornata nella bottega del suo autore, l'artista Domenico Sepe, in attesa dell'iter burocratico per la posa definitiva.

Oggi la statua di Diego Armando Maradona viene restituita ufficialmente al mittente, dopo una delibera del Comune di Napoli. La statua in bronzo, nonostante fosse stata donata, avrebbe un valore eccessivo, superiore ai 30mila euro.

"La donazione è nulla perché non sono state rispettate le forme previste dal codice civile", spiega l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. "I due motivi di criticità, ossia la nullità dell'atto di donazione e l'esistenza di indagini che coinvolgevano la statua che ci era stata donata, ha indotto l'amministrazione a prendere questa decisione".

L'inchiesta sarebbe quella relativa all'iter che portò alla composizione della commissione comunale che avrebbe dovuto scegliere il progetto per la realizzazione della statua dedicata al campione argentino. Un'inchiesta in cui non rientra Sepe.

“Quando si rifiuta un dono non fai tante riflessioni”, evidenzia l'artista." Semplicemente l'amministrazione ha pensato che non fosse il caso di mettere quest'opera".

Ma la figura di Maradona ha un magnetismo a cui è impossibile resistere. Sono già spuntati alcuni possibili acquirenti. Tra questi, il Comune di Casalnuovo che ha manifestato il proprio interesse ad aggiudicarsi la statua.

"Il mio auspicio - conclude Sepe - è quello di vederla in mezzo al popolo napoletano, in mezzo ai tifosi"