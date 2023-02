La stazione Bayard trasformata in un parcheggio abusivo

È stato per decenni il vanto della città, probabilmente di tutto il Mezzogiorno, la stazione ferroviaria Bayard al corso Garibaldi a Napoli. Fu infatti la prima stazione d'italia che, inaugurata nel 1839, congiungeva Napoli e Portici.

Il declino cominciò nel 1866 quando fu costruita l'attuale stazione centrale, ma furono i bombardamenti del 1943 a distruggerla definitivamente, lasciando solo rovine.

In quelle rovine, per altro pericolose per l'incolumità delle persone, da qualche tempo avevano pensato bene di allestire un parcheggi per auto e moto, con tanto di tariffario. Tutto, ovviamente, abusivo. È per questo che i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, gruppo intersezionale per la tutela penale dei beni culturali, hanno posto sotto sequestro preventivo l'antica stazione.

Il sequestro disposto dal Gip è motivato dall'occupazione abusiva di terreni ed edifici, dall'omissione di lavori in edifici che minacciano rovina e dalla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito dei beni culturali.

Il sequestro è avvenuto nell'ambito di una ricognizione che gli uomini del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri stanno effettuando da tempo coadiuvati da tecnici e docenti della facoltà di architettura della Federico II, con cui l'Arma ha sottoscritto un protocollo d'intesa.