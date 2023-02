La voce di Enrico Caruso in un museo

Impossibile immaginare un luogo dedicato ad Enrico Caruso, a 150 anni dalla nascita, che non abbia come protagonista la sua voce. Uno strumento che ha conquistato l'America e che si spense con lui a Napoli nel 1921. Nella sala dorica di Palazzo reale dove sarà allestito il primo museo nazionale intitolato al grande tenore quel dono per la città continuerà a risuonare tra i fruscii di grammofoni e nuove tecnologie. Per l'esposizione il comune di Napoli metterà a disposizione gli atti di nascita e morte del tenore, conservati nell'archivio del municipio cittadino.

Nel servizio le interviste a Laura Valente, curatrice del museo Caruso, a Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale, a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e a Franco Iacono, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni per i 150 anni di Enrico Caruso.