L'anno giudiziario della Corte dei Conti

Nell'auditorium “Vanvitelli”, l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania. Nella relazione del presidente Michele Oricchio - fra i vari temi - la necessità di una riorganizzazione della pubblica amministrazione per evitare sprechi. Ma, sottolinea il numero uno della Corte, “non può essere minimamente pensabile che la soluzione dei problemi segnalati e degli squilibri territoriali possa venire da un'operazione di ingegneria istituzionale qual è quella dell'autonomia differenziata”.

Occhi puntati soprattutto sulla spesa sanitaria, e a tal proposito, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia un allarme: “Restano in piedi due grandi emergenze: personale e finanziamenti. Per i finanziamenti non c'è un euro per la sanità pubblica, per il personale non c'è nessuna certezza. Rimane il rischio di dover chiudere i pronto soccorso se il governo nazionale non si sveglia, vediamo nei prossimi giorni se abbiamo delle risposte serie”.