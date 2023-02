L'associazione dei bambini simpatici e speciali

Orta di Atella, in provincia di Caserta, è il Comune con l'età media dei residenti più bassa d'Italia. Ma scarseggiano i servizi proprio per i giovani e per i disabili.

Così un gruppo di genitori ha dato vita all'Associazione dei bambini sipatici e speciali organizzando numerose attività: corsi di teatro e cucina, musico e danzaterapia, giochi in una ludoteca.

Nel servizio le interviste a Michele Pisano, presidente dell'Associazione bambini simpatici e speciali e a un genitore, Vincenzo Di Maio.