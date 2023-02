Lavoratori Dema in catene alla Regione. L'ora della verità in tribunale

In catene. Metafora di una situazione di paralisi, tra i silenzi della proprietà e l'immobilismo della politica. Si sono presentati così i lavoratori della Dema sotto la sede della Regione Campania. Sul tavolo il destino di circa 500 dipendenti degli stabilimenti campani del gruppo del settore aerospaziale, alle prese col ridimensionamento annunciato dal fondo proprietario del gruppo. Che avrebbe in progetto di chiudere i siti pugliesi e tagliare buona parte delle commesse in quelli di Somma Vesuviana e di Paolini. Una prospettiva che potrebbe essere messa nero su bianco domani, con la presentazione al tribunale di Napoli della richiesta di concordato e del nuovo piano industriale.

Un passaggio che i sindacati temono molto, perché un'eventuale no del giudice alla proprietà significherebbe commissariamento e amministrazione controllata. “Si tratta di capire se da parte del gruppo c'è la volontà di fare impresa o si vuole semplicemente fare finanza, puntando al risparmio e facendo pagare come al solito i tagli ai lavoratori” si sfoga Massimiliano Guglielmi della Fiom Campania.

“La chiusura di Dema - argomenta invece Francesco Griffo della Fim Cisl Napoli - si aggiungerebbe alle tantissime altre vertenze critiche, da Whirlpool alla Jabil, che dimostrano come la crisi occupazionale si stia sempre più avvitando”.

“Purtroppo - è il rammarico di Giovanni Rao della Uilm Campania - Mediobanca, che è la proprietaria del fondo che controlla Dema, sta dando poca importanza al settore aerospaziale che fa parte della storia di questa Regione e ne rappresenta una delle eccellenze. Ma così si rischia di perdere una filiera che finirebbe con lo spostarsi al Nord. Una storia sentita già troppe volte a queste latitudini”.

Ore d'ansia, quindi. Anche perché il 10 febbraio scadranno gli ammortizzatori sociali nello stabilimento di Somma Vesuviana. Una situazione che è stata rappresentata all'assessore regionale al Lavoro Antonio Marchiello, che ha ricevuto una delegazione dei lavoratori accorsi sotto Palazzo Santa Lucia. L'assessore ha promesso che la Regione e il governatore De Luca seguiranno passo passo la vicenda.

Ma naturalmente la questione investe un livello più alto, quello del governo nazionale. Su questo fronte, dovrebbe tenersi la prossima settimana l'agognato confronto tra le parti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sempre che tra sette giorni non sia già troppo tardi.