Le montagne russe nel futuro dell'ex cinodromo

I rifiuti che a lungo hanno ricoperto l'area dell'ex cinodromo di Napoli non ci sono più. Hanno lasciato il posto a un progetto di Edenlandia per il recupero della struttura. Entro tre anni roller coaster, go kart, torri a salita animeranno questo spazio finora abbandonato. Con 350mila ingressi in un anno il parco sembra aver superato il momento più critico, al termine dell'amministrazione giudiziaria.



Nel servizio l'intervista a Gianluca Vorzillo, socio di maggioranza di Tanit spa.