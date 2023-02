Legambiente: "Ordinaria follia il trasporto pubblico campano"

L'Italia fanalino di coda per infrastrutture ferroviarie in Europa e si concentrano al Sud i maggiori disagi. Nell'istantanea di Legambiente sul trasporto pubblico, la Campania si conferma in grande affanno. Corse soppresse, treni vetusti, fondi stanziati inadeguati. “Un giorno di ordinaria follia - definisce ’Pendolaria' - la quotidianità dei viaggiatori campani”.

Sono 245 i treni in circolazione, il 72 per cento ha più di 15 anni di età. Per il parco mezzi EAV (linee Circumvesuviane e flegree) si arriva a 25 anni in media. Guasti e ritardi impattano sugli utenti che quasi si dimezzano: dai 467mila del 2011 ai circa 262mila del 2019.

E così si torna alle auto, il picco del fenomeno a Napoli, con 613 veicoli ogni mille abitanti. A Madrid il tasso è di 480, a Londra di 360 auto ogni mille cittadini.

Inadeguati gli investimenti sulle metropolitane: a Napoli il km e mezzo di binari ogni centomila abitanti è lontanissimo dai quasi 5 km di Londra, e dai 4 e mezzo di Madrid. Scarsi nel complesso i fondi stanziati: nel 2021 lo 0,23 per cento del bilancio della Regione Campania.

Resta tra le linee peggiori d'Italia la Circumvesuviana, con la sua zavorra di incidenti, ritardi e soppressioni e un taglio al servizio del 10 per cento rispetto al 2010.

‘’Lentissima la transizione ecologica'' sottolinea Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, che invita a investire sull'integrazione fra trasporto su ferro e gomma, percorsi ciclabili, aree pedonali.

Nel rapporto alcune note positive: la prima, gli investimenti della Regione sul parco rotabile, con 40 treni in costruzione e una gara in previsione per altri 40. Il primo arriverà non prima di settembre 2024. E poi il nuovo collegamento Afragola - metropolitana di Napoli: una gara di due miliardi di euro che prevede l'acquisto di 30 treni.