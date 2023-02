L'estro di Maradonna

“Utilizzo un elemento universale come il pallone che secondo me è un po' la religione delle religioni, praticata da tutti nel mondo, per arrivare in maniera immediata alle persone. E poi da lì cerco di portarle a teatro”. Lucia Mallardi, nel cuore di Napoli, la conoscono tutti perché, in una città che vive di calcio, teatro e sogni, quel talento e quella grazia nel danzare con il pallone destano emozioni e ricordi.

Ma non tutti conoscono la sua storia. Abruzzese, origini pugliesi, giramondo con Napoli nel destino. Una città che l’ha adottata e ribattezzata, rapita dai suoi virtuosismi, come spiega lei stessa: “Napoli è il Sud che mi ribolle dentro. Come è nato il mio nuovo nome? In piazza del Gesù - spiega Lucia - è passato uno e mi ha chiamato ”Maradonna", poi è passato un altro e mi ha chiamato “Maradonna” quindi poi la voce è girata e hanno cominciato tutti a chiamarmi così".

Maradonna, i piedi magici li ha sempre avuti, ma nel paese della sua infanzia San Vito Chietino, costa Adriatica tra Vasto e Pescara, non era facile coltivare questo dono. I bimbi infatti la ferivano: “Mi dicevano che il calcio non era uno sport per donne e che non potevo giocare con loro”, ricorda.

Lei però non li ascolta, dopo il liceo inizia a fare sul serio, a 21 anni debutta in serie A, con la Lazio, fantasista ovviamente; poi va a Berlino, gioca da semi-professionista in diverse squadre tedesche. E qui riaffiora l’altra sua grande passione, il teatro.

“Berlino è una città aperta all'arte, alla performance in generale e probabilmente mi ha ispirata e mi ha fatto tornare in mente la mia parte artistica. Ma non solo in mente, all'anima proprio”.

Così passa dal calcio al teatro attraverso l’arte di strada.

Lucia studia recitazione e danza e coltiva il talento calcistico trasformandolo in performance, viaggia e si esibisce per le strade di mezzo mondo. Fino a quando decide di tornare a Roma. Qui l’attrice Daniela Giordano la incoraggia a scrivere uno spettacolo autobiografico. Nasce così “La CalciAttrice”: "E' stato un parto perché comunque andare nei meandri di te stessa e della tua vita non è facile, la scrittura ti dà modo di rielaborare emozionalmente tutto e io ci ho messo nove mesi - spiega Lucia - c'è stata una voglia e un bisogno di esprimersi in toto. Con tutto quello che era il mio bagaglio esistenziale, artistico, performativo, con tutto quello che avevo appreso nel mondo. Prendi delle parti di te che possono essere emozioni, traumi, il vissuto insomma e le usi per creare un personaggio.

Così la CalciAttrice debutta al Teatro Le Sedie di Roma e viene poi apprezzata al Piccolo Teatro di Milano e alla Sala Assoli di Napoli. E colpisce per ricchezza linguistica, ritmo serrato, colore dei personaggi.

“Sicuramente continuerò a portarla in giro, spero presto avrò la mia prima a Berlino. Ho tradotto lo spettacolo in tedesco, ma anche in inglese e spagnolo, quindi spero di girare un po' con questo spettacolo e ispirare soprattutto le bambine, affinché possano inseguire i loro sogni contro tutto e tutti, contro ambienti misogini, contro una società che a volte ci rema contro".

Finché non ripartirà però Lucia continuerà ad allenarsi in via Toledo e, quando il Napoli gioca in casa, davanti allo stadio Maradona e a vivere in simbiosi con la città in cui è arrivata subito dopo la morte del Pibe.

“Qui qualcosa di magico è successo - osserva Lucia - sento che la sua energia, quella del D10S mi sta supportando. E vorrei tanto che tutte le scugnizze dei quartieri quando mi vengono a vedere in via Toledo traggano ispirazione da me e capiscano che c'è un futuro e una speranza anche per loro”.