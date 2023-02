L'export campano guarda all'Algeria

Automotive, chimico, tecnologia. E poi le eccellenze enogastronomiche del territorio. Sono questi i settori da cui partono le esportazioni campane verso l'Algeria. Un interesse commerciale in aumento per la regione, in linea con i dati nazionali: tra gennaio e novembre 2022 l'export italiano verso il Paese nordafricano è cresciuto del 30%.

Il presidente del Consorzio Suggestioni Campane Luigi Carfora, da tempo impegnato a promuovere l'internazionalizzazione delle aziende guardando soprattutto al Mediterraneo, nel servizio spiega su cosa è necessario investire per favorire questo processo.