Malattie reumatiche, nuove cure anche in Campania

Un nuovo farmaco per curare la spondilite anchilosante e l'artrite psoriasica. Anche in Campania la nuova terapia per combattere un gruppo di malattie reumatoiche caratterizzate da infiammazione e forti dolori alla colonna vertebrale e alle articolazioni di mani, piedi, ginocchia. Dopo l'impiego degli antinfiammatori non steroidei, dei farmaci biologici ora si punta sui cosiddetti antiJAK per indurre la remissione della malattia.

In Campania sono oltre 56.000 le persone colpite da spondiloartriti. Dolori persistenti alla schiena e alle articolazioni soprattutto prima dei quarant'anni non vanno sottovalutati. Spesso il ritardo del ricorso allo specialista può complicare il quadro clinico. Ora sono disponibili cure sempre più efficaci contro malattie che determinano il dolore cronico. Condizione altamente invalidante.

Nel servizio le interviste a Enrico Tirri Direttore UO di Reumatologia Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli Asl Napoli1 Centro e Docente della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”e a Francesco Ciccia (Professore Ordinario di Reumatologia e direttore della scuola di specializzazione in Reumatologia dell’Università della Campania L. Vanvitelli, Napoli).