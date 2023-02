Manfredi: "Sono sorpreso e amareggiato"

Prevale il silenzio, pochissimi i commenti sull'arresto dell'europarlamentare Andrea Cozzolino mentre, da alcuni giorni, si è accesa una polemica tra l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il primo cittadino Gaetano Manfredi.

Il portavoce di Unione Popolare ed ex sindaco di Napoli, in un lungo post sui social, parla di silenzio sospetto di Manfredi sulla scelta dell'europarlamentare ai vertici della cabina di regia della città per l'attuazione ed il coordinamento dei fondi europei e del Pnrr. Uno scontro che, nei giorni scorsi, ha dato vita ad un botta e risposta tra i due ultimi inquilini di Palazzo San Giacomo.

Secca la replica di Manfredi "la cabina di regia sul monitoraggio non si è mai insediata e non ha mai svolto alcuna attività - ha confermato il sindaco di Napoli - A seguito, poi, dell'evoluzione della vicenda giudiziaria è stata deliberata la revoca immediata della nomina. Sono amareggiato dal punto di vista personale perché è anche un dramma umano - ha concluso Manfredi - La vicenda mi ha anche molto sorpreso, perché non me lo aspettavo''.