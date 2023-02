Napoli città di pace

I colori della pace, la musica, i ragazzi delle scuole di Napoli. Un lungo corteo: 7 mila persone. Da piazza Dante a piazza Municipio per chiedere di fermare le armi. Un anno fa, in Ucraina, l'inizio dell'invasione russa. Un anno di bombe, morte e dolore. Per chi è rimasto. E per chi ha lasciato il Paese. In tanti hanno trovato accoglienza proprio a Napoli.

Nel fiume di persone che scorre lungo via Toledo, si confondono i volti di chi la guerra la vive da vicino. C'è Karina Samoylenko, ballerina del San Carlo, papà russo, mamma ucraina. C'è chi è in Italia da tempo per lavoro e chi è arrivato nell'ultimo anno. Tutti, come possono, tengono viva la speranza e aperto un filo diretto con casa.

Nel servizio, le voci di:

Gaetano Castello - Vescovo ausiliare di Napoli

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli

Paola Cortellessa - Comunità di Sant'Egidio