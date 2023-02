Mario Rui ed Elmas per il turnover di Spalletti

Vigilia di campionato per Napoli, Salernitana e Benevento.

Gli azzurri aprono il weekend con l'anticipo di sabato sera contro l'Empoli. Potrebbe esserci un po' di turnover nell'undici titolare, rispetto alla squadra scesa in campo a Francoforte. I più accreditati per entrare dal primo minuto in campo sono Elmas e Mario Rui.

Paulo Sousa per la sfida di domenica all'Arechi contro il Monza, spera di poter avere Dia almeno per concedergli qualche scampolo di partita nella ripresa. Il calciatore ieri non si è allenato in gruppo, l'ultima parola spetterà allo staff sanitario.

Infermeria piena di attaccanti per il Benevento, di scena ad Ascoli. Out Farias, Ciano e Pettinari, restano a disposizione di Stellone solo Simy e La Gumina.