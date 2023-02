Metropolitana chiusa per sette ore. E martedì si replica

San Valentino sarà un martedì di passione per i trasporti di Napoli. Il 14 febbraio si fermerà di nuovo la linea 1 della metropolitana, così come accaduto giovedì 9, quando le stazioni sono state chiuse dalle 9.15 fino alle 16.50 da Piazza Garibaldi a Piscinola e viceversa. Il motivo è il collaudo del nuovo treno che entrerà in funzione nelle prossime settimane. Il collaudo si può fare solo in ora diurna per l’agitazione dei dipendenti della società atta al controllo delle linee, ANSFISA, l’agenzia esterna che per conto di ANM sta testando il nuovo treno veloce.