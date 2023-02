Metropolitana ferma per prove, caos a Napoli

Ferma per sette ore e mezza, fino alle 16:45, la linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Lo stop si è reso necessario per consentire le attività di collaudo del nuovo treno acquistato dall'Anm.

Era già successo a gennaio e potrebbe accadere anche la settimana prossima, anche se il calendario deve essere ancora stabilito.

Impossibile, purtroppo, effettuare le prove in orario notturno.



Chiaramente non mancano i disagi per gli utenti.



Anche la Circumflegrea stamattina si è fermata tra le stazioni di Licola e Pianura, a causa dell'interruzione dell'alimentazione della linea aerea.

La circolazione è tornata regolare attorno alle 9.

Nel servizio, l'intervista a Massimo Simeoli, direttore generale ANM