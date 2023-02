Missione spaziale compiuta, funziona il mini-laboratorio prodotto a Napoli

Il mini-laboratorio contenente l'esperimento "Ovospace", sviluppato sulla Stazione spaziale internazionale, è tornato alla base.

Ovvero al Polo tecnologico "Fabbrica dell'Innovazione" di Napoli dove è stato progettato e realizzato dalla società Ali in collaborazione con le aziende Space Factory e Marscenter.

A Gianturco i tecnici hanno aperto il Minilab, lanciato lo scorso 7 novembre dalla base Wallops, in Virginia, negli Stati Uniti, a bordo del razzo Antares nell'ambito della missione "Minerva" condotta dall'astronauta dell'Agenzia spaziale Europea, Samantha Cristoforetti. E hanno potuto constatare il pieno successo tecnologico e scientifico della missione.

L'esperimento è stato promosso da Agenzia Spaziale Italiana e Università La Sapienza di Roma con il Dipartimento di Medicina Sperimentale per studiare il comportamento delle cellule ovariche in condizioni di microgravità. Sul tema esiste scarsa letteratura, ma le maggiori agenzie spaziali lo reputano di interesse per le future prospettive di esplorazione e di lunghe permanenze umane nello spazio, oltre che per lo sviluppo di terapie contro l'infertilità sulla Terra. Il minilaboratorio realizzato a Napoli ha funzionato come previsto contribuendo al buon esito della missione.

"Il successo - evidenzia Giovanni Squame, presidente di Ali - rappresenta un fondamentale contributo che viene dal Mezzogiorno alla ricerca spaziale di frontiera".