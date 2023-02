Montoro, scoppia un incendio in una scuola in disuso

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Montoro, in via Cesina della frazione San Pietro, per un incendio che si è sviluppato all'interno di una scuola in disuso del posto.

Le fiamme, che hanno interessato dei locali del piano terra dell'edificio, sono state spente mettendo in sicurezza la struttura.

Sono in corso gli accertamenti per capire le dinamiche che hanno scatenato il rogo.