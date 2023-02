Napoli, aggressioni in ospedale. Gli infermieri: "Siamo allo stremo"

"Non si può andare avanti così, servono condanne esemplari e certezza della pena. E' necessario che il legislatore persegua con determinazione la violenza a carico degli operatori della sanità". Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1, ci va giù duro sulle aggressioni ai danni di medici e infermieri, costretti a lavorare in condizioni drammatiche. Una sequenza impressionante di casi che si registrano ormai con preoccupante frequenza. L'ultimo, all'Ospedale Pellegrini, nel cuore della città. Un uomo di sessantaquattro anni, colpito da arresto cardiocircolatorio, viene trasportato in ambulanza nel nosocomio della Pignasecca. Purtroppo per lui non c'è nulla da fare. Il figlio sfoga la sua rabbia prendendo a pugni due infermieri.

"Siamo allo stremo", denuncia Teresa Rea, presidente dell'ordine degli infermieri di Napoli. "Non sono bastati gli appelli, le denunce, gli allarmi. Forse si attende il caso eclatante- aggiunge- o che gli infermieri, esasperati e frustrati, incrocino le braccia per difendere il diritto all'integrità fisica e al rispetto".