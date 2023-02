Napoli-Cremonese, Spalletti: "Niente distrazioni"

Luciano Spalletti non vuole sentire parlare d'altro che della gara con la Cremonese. Nessuna fuga in avanti sul turno di Champions - il Napoli tra dieci giorni va a Francoforte - Men che meno su questioni contrattuali o sui conti necessari per centrare quella parola che persino in città qualcuno inizia timidamente a pronunciare.

Massima concentrazione quindi su una partita fondamentale, contro una squadra in emergenza di organico e di risultati. Ma da non sottovalutare.

Al Maradona è previsto un nuovo tutto esaurito. La Cremonese - e le avversarie - sono avvisate: questo è un Napoli che non vuole concedersi distrazioni.