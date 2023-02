Napoli, De Laurentiis fissa il premio per la Champions

Nessun botto dell'ultima ora. Quello che doveva fare il Napoli l'aveva già fatto, in campo e pure sul mercato.

Nella sessione invernale sono arrivati Bereszinski e Gollini e tanto basta, considerando che la squadra di Luciano Spalletti vola a distanze siderali dalle avversarie.

Vola così tanto, che adesso la data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 21 febbraio, quando andrà a Francoforte a sfidare l'Eintracht per la gara d'andata degli ottavi di Champions.

Ieri sera Aurelio De Laurentiis era a cena con tutta la squadra e a quanto pare ha annunciato l'intenzione di fissare il premio per il trionfo europeo. Un modo per spronare ulteriormente il gruppo.

Morale più basso in casa Salernitana, dove il giallo relativo al caso Verdi rischia di trasformarsi in semaforo rosso. Non arrivano segnali positivi sull'esito del ricorso atteso in giornata per il tesseramento del trequartista: secondo la Lega non ci sarebbe stato nessun blocco del portale a impedire ai granata di depositare in tempo il contratto.

Il mercato del Benevento, invece, si è chiuso con l'addio a Masciangelo, destinazione Palermo, e l'arrivo di Jureskin, laterale sinistro, dal Pisa.