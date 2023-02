Napoli e Salernitana, la spinta dei tifosi

Il Maradona ruggirà al completo anche questa settimana. Nonostante il gran freddo di questi giorni, anche se non è un match di cartello, gli spalti saranno al completo per il posticipo di domani sera con la Cremonese. Pochissimi i biglietti ancora disponibili, che probabilmente andranno esauriti nelle prossime ore.

Contro i grigiorossi - che dalla loro hanno tante assenze - scenderà in campo la formazione tipo. Due i dubbi per Spalletti: in difesa possibile una chance per Olivera, che potrebbe far rifiatare un Mario Rui mai così in forma in maglia azzurra.

E poi il consueto ballottaggio sulla fascia destra per chi dovrà affiancare i trascinatori Osimhen e Kvaratskhelia. Politano in leggero vantaggio su Lozano: l'azzurro, subito decisivo con lo Spezia procurandosi un rigore pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, scalpita dopo aver giocato solo 95 minuti nelle ultime 4 partite.

Mattinata di allenamento per la Salernitana, in vista della sfida salvezza del Bentegodi. Il Verona ha perso una sola volta - a San Siro contro l'Inter - nelle ultime sei giornate di campionato. Domani mattina allenamento a porte aperte all'Arechi, i tifosi potranno accedere alla curva sud: i granata vogliono partire per il Veneto spinti dall'affetto del loro pubblico. Saranno circa 700 i sostenitori che seguiranno la squadra.