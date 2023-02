Napoli e Salernitana, obiettivo evitare brutte sorprese

Obiettivo numero uno: evitare brutte sorprese. Il Napoli prepara la sfida con la Cremonese con la consapevolezza di trovarsi di fronte una squadra disperatamente a caccia di punti salvezza. I grigiorossi sono ancora a zero vittorie in campionato, ma hanno dimostrato di poter essere squadra insidiosa. Gli azzurri, così come la Roma di Mourinho, lo hanno provato sulla propria pelle in Coppa Italia.

Ma rispetto alla gara di gennaio domenica sera Spalletti punterà sulla formazione tipo e sulla coppia Osimhen-Kvara, blindati dalle dichiarazioni del presidente De Laurentiis.

Il tecnico azzurro dovrebbe poter fare affidamento sul gruppo al completo. Già ieri Ostigard è tornato in gruppo.

Archiviata la sconfitta con la Juventus, la Salernitana è tornata al lavoro: ieri una sgambatura con la Primavera, oggi seduta pomeridiana. Buone notizie dall'infermeria: potrebbe essere la gara del ritorno di Gyomber, anche se probabilmente non dal primo minuto.

Non ci sarà Maggiore, in fase di recupero ma lo staff preferisce non bruciare le tappe.

Una partita che la Salernitana non deve perdere. Il Verona è a sette punti di distacco, ma ha solo una sconfitta nelle ultime cinque partite. Tre punti gialloblu riaprirebbero la corsa salvezza.