Da Piazza Garibaldi a Ponticelli: 400 milioni per trasformare Napoli Est

Cambiare faccia per tornare a vivere. Il polo universitario di San Giovanni è stato un punto di partenza per la trasformazione di Napoli Est. Il Comune ha stanziato tra i 300 e i 400 milioni per proseguirla.

La bonifica dei primi 36 ettari delle aree Q8, il recupero dell'ex manifattura Tabacchi, i nuovi alloggi in via Taverna del Ferro e al campo bipiani di Ponticelli sono i prossimi step, ma ciò che preme è il recupero della balneabilità che passa dall'eliminazione degli ultimi tre sbocchi in mare del sistema fognario e la creazione di una serie di infrastrutture, a partire dal parcheggio intermodale di piazza Garibaldi.

Qualità urbana, qualità ambientale e sicurezza per attrarre gli investitori privati che già, in parte, stanno arrivando. Ecco come si può cambiare rotta.

Nel servizio le interviste a Lucia Valenzi, storica e presidente della “Fondazione Valenzi”, Sergio Sciarelli, economista, e Marcello D'Aponte, giurista