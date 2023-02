Napoli in Emilia senza Raspadori, prima di Sousa alla Salernitana

"Ciao Mario, indimenticabile libero azzurro". Così su Twitter il Napoli saluta Zurlini, scomparso a 80 anni. Emiliano, giocò in azzurro dal 64 al 74. E proprio in Emilia i partenopei stasera andranno a caccia della settima vittoria consecutiva. Di fronte c'è il Sassuolo di Dionisi, all'andata finì con un rotondo 4-0 per gli azzurri. Fischio di inizio alle 20.45, arbitra Andrea Colombo della sezione di Como.

Non sarà della partita l'ex Giacomo Raspadori. Il calciatore sarà costretto a saltare diverse gare a causa dell'infortunio rimediato nei giorni scorsi in allenamento. Gli esami clinici hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Poco tempo per tirare il fiato. Martedì la squadra di Spalletti scenderà in campo a Francoforte per gli ottavi di Champions contro l'Eintracht.

Chiamata al riscatto la Salernitana che dopo il ko di Verona ha deciso di affidarsi a Paulo Sousa. Per il tecnico portoghese, subentrato a Davide Nicola, subito un esame difficile. Domenica all'Arechi arriva la Lazio. Indisponibili il difensore Troost-Ekong e il centravanti Dia. In attacco spazio alla coppia Bonazzoli-Piatek.