Napoli, missione compiuta

Missione compiuta. Il Napoli vendica l'eliminazione dalla coppa Italia battendo 3-0 la Cremonese in un testacoda che nascondeva insidie.

Nei primi venti minuti Carnesecchi si oppone due volte a Di Lorenzo. Poi però si accende Kvaratskhelia che punta Sernicola, va sul destro e con un rasoterra ravvicinato regala al Napoli il vantaggio e a se stesso, nel giorno del 22° compleanno, il nono gol in campionato.

A inizio ripresa è Lozano a sfiorare il raddoppio con serpentina e tiro alzato in angolo da Carnesecchi.

Al 65esimo il 2-0 si materializza da calcio d'angolo: Di Lorenzo di testa impegna ancora Carnesecchi, Kim in tuffo la rimette in mezzo e Osimhen da zero metri segna il più facile dei suoi 17 gol in campionato: sempre più capocannoniere.

A dieci dal termine si iscrive al tabellino anche il subentrato Elmas: combinazione con Di Lorenzo e diagonale chirurgico del macedone, al sesto centro in stagione.

Per il Napoli la quinta vittoria consecutiva vale il +16 in classifica sull’Inter, impegnata nel posticipo in casa della Sampdoria.