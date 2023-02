Napoli, tutti pazzi per Osimhen: così è diventato il re d'Italia

Victor uguale vittoria. Osimhen re di Napoli, anzi re d'Italia, perché lassù, a quota 14 gol, non c'è nessuno in questa Serie A. Stop, controllo e tiro: riguardate la prodezza con la Roma. “Sembra un gol di Pelé”, ha detto Antonio Careca.

La benedizione del brasiliano è ai limiti del sacrilego, ma i numeri non mentono. Dopo aver saltato quattro partite tra settembre e ottobre, Osimhen si è preso una pausa solo con l'Inter, con l'Empoli si è procuratore il rigore del vantaggio e nelle restanti dieci gare ha segnato 12 reti: una ogni 75 minuti dal rientro dall'infortunio, recuperi esclusi.

Il Napoli ha un patrimonio in casa e se lo gode nella massima serenità preparando la prossima partita sul campo dello Spezia. Un solo assente nell'allenamento di oggi: Ndombelé, a causa dell'influenza. Nulla che possa preoccupare Spalletti.

Si vive un'atmosfera diversa a Salerno e Benevento: i granata volevano regalare il colpo Verdi a Nicola nelle ultime ore di mercato, ma si sono mossi troppo tardi e la Lega non ha consentito il suo tesseramento. I tifosi sanniti si aspettavano qualcosa in più di Pettinari, Tosca e Jureskin per scongiurare l'incubo della zona retrocessione.