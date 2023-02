Napoli, Osimhen punta l'Eintracht

Nel martedì grasso di Champions Luciano Spalletti potrà fare affidamento sul suo centravanti mascherato: smaltito l'infortunio di Reggio Emilia, Victor Osimhen ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo e partirà regolarmente con la squadra per Francoforte.

Dopo i guai fisici di settembre e ottobre, il capocannoniere della serie A conta di trasportare anche in coppa il suo incredibile stato di forma. Nelle ultime sette partite è sempre andato a segno, per 9 reti totali.

Gli azzurri si alleneranno a Castel Volturno in mattinata. Poi il volo per la Germania.

Ad attenderli i detentori dell'Europa League, capaci un anno fa di sbancare il Camp Nou. L'Eintracht è quinto, in piena lotta per la qualificazione Champions, ispirato dal talento di Mario Gotze. Attenzione a Kolo Muani, il francese è già a quota 15 gol in stagione.

Una squadra con una delle tifoserie più calde d'Europa, a Barcellona si presentarono in 35mila. Temperature invernali a parte, l'atmosfera che circonderà le squadre in campo - agli ordini dell'arbitro portoghese Artur Dias - sarà incandescente.