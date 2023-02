Sollievo Napoli, Osimhen sta bene. E in Champions va a caccia di un altro record

O come Osimhen. K come Kvaratskhelia. La coppia Ok che incanta Napoli, l'Italia e, da martedì, si spera anche l'Europa. Ok, come la parola che usa Victor per tranquillizzare un tifoso su Twitter: sto bene, fratello.

Sospiro di sollievo, allora: quella mano sul flessore destro aveva messo tutti in allarme. Il nigeriano oggi era a Castel Volturno con i compagni e tra poco più di 72 ore sarà al centro dell'attacco a Francoforte per andare a caccia dell'ennesimo record: un altro gol e tocca quota 20 in stagione, il suo miglior bottino personale ottenuto quando era allo Charleroi.

Intanto ha segnato per la settima partita consecutiva, superando Higuain che si era fermato a 6. Le 19 reti complessive finora realizzate, 18 in A e una in Champions, rappresentano il suo primato in azzurro.