Napoli vince in volata il derby con Scafati

Quando David Logan, a due secondi dalla fine, fallisce il tiro che avrebbe portato la partita all'overtime, il Palabarbuto esplode in tutta la sua gioia, una gioia condivisa con tutti i giocatori azzurri in campo.

La Gevi Napoli si vendica del meno 35 subito nel derby di andata e batte la Givova Scafati per 71 a 69 grazie a un redivivo Stewart che segna 15 punti di cui 13 nell'ultimo quarto, compreso il canestro messo a segno veleggiando in area per il vantaggio finale.

Con questa vittoria Napoli aggancia Scafati a 14 punti in classifica e si stacca dal penultimo posto. Se il campionato finisse oggi, entrambe sarebbero salve. Ma il torneo è ancora lungo, e Napoli deve imparare a fare qualche colpo fuori casa se vuole salvarsi.

Il derby di ieri l'hanno deciso le percentuali al tiro, con la Gevi che nel secondo tempo ha raddrizzato la mira da tre chiudendo col 36 per cento mentre Scafati si è dovuta accontentare di un modesto 3 su 18. Alla fine ha vinto Napoli grazie alla spinta del suo pubblico, e alla voglia di vendicare quel meno 35 di un mese fa che ancora brucia.

Un rivalsa che viene ribadita dalle parole di capitan Lorenzo Uglietti: “Tutti noi ci siamo ricordati della trasferta a Scafati, quindi è chiaro che quel risultato era nella nostra testa”.

Per il coach di Scafati Attilio Caja invece, la consolazione, tra l'amaro e l'ironico, di aver mantenuto il vantaggio nel doppio confronto: “Meno male che abbiamo salvato la differenza canestri, siamo a pari punti ma un piccolissimo vantaggio su Napoli ancora ce l'abbiamo. Perché nel girone di ritorno, con una classifica così, avere la differenza canestri in vantaggio è molto importante”