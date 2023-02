Nello oltre ogni limite: "Io alfiere? Che choc! Ora sogno il Napoli campione"

La storia di Nello Capuano è un esempio raro di resilienza e determinazione. Il 18enne di Siano è stato nominato “Alfiere della Repubblica” - come si legge nella motivazione - “per la tenacia con cui affronta la malattia che lo ha colpito da bambino, riuscendo a trarre forza per impegnarsi nella diffusione delle conoscenze sulla distrofia facio-scapolo-omerale e per sostenere la ricerca scientifica". Utilizzando le sue competenze informatiche, ha creato un canale youtube al riguardo. Nel servizio l'intervista di Michele Giordano