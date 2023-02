Nicola carica la Salernitana: "Contro la Juve combattiamo"

La possibilità stuzzica l'immaginario del popolo granata che questa sera gremirà uno stadio Arechi quasi esaurito: battere la Juventus e superarla in classifica.

Impresa non facile, certo, per una squadra che dieci giorni fa ha ritrovato la vittoria a Lecce dopo tre mesi di astinenza, ma affascinante. E l'andata, il rocambolesco 2-2 a Torino con tante polemiche, dimostra che la missione non è impossibile. Lo sa il tecnico Davide Nicola.

Contro la vecchia signora, priva di Milik, Bonucci, Pogba e Paredes e ferita dallo scivolone interno con il Monza, Nicola non riesce a recuperare Gyomber e dovrebbe schierare Ochoa tra i pali, Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric in difesa; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena in mediana con Candreva, Piatek e Dia tridente offensivo. Nicola confida nella crescente intesa anche con i nuovi innesti.