Non basta Sousa, la Salernitana si lecca le ferite dopo il ko con la Lazio

Lunedì amaro in casa Salernitana dopo la sconfitta interna con la Lazio. L'avvento del portoghese Paulo Sousa in panchina non ha sortito gli effetti sperati e ora c'è la gara con il Monza all'orizzonte, già determinante per capire se il neo tecnico sia il profilo ideale per trascinare fuori i granata dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Nel servizio le parole dell'allenatore Paulo Sousa.