Le fontane di Napoli raccontate dagli studenti del corso serale

Topografia, storia, arte. Il progetto di un anno e mezzo che ha coinvolto gli studenti del corso serale dell'Itis Da Vinci di Napoli alla scoperta delle fontane della città ha permesso di approfondire in maniera originale alcuni dei temi del loro programma scolastico. La fontana della Scapigliata, la fontana del carciofo, la fontana di Nettuno: sono solo alcune di queste “cappelline dell'acqua” che la classe quinta elettrotecnica ha conosciuto da vicino, per poi realizzare un libro, un plastico e anche un'app. Un percorso scolastico che è pronto ad essere replicato in altre realtà.

Nel servizio le interviste ad Anna Acunzo, studentessa, ai docenti Antonio Gargiulo, Laura Varriale e Luigi Luongo, alla dirigente scolastica Giulia Urgiuolo, alla presidente della IV municipalità di Napoli Maria Caniglia, a Felice Casucci, assessore regionale al turismo, a Pasquale Gallifuoco, presidente di Acli beni culturali e allo scrittore Amedeo Colella.