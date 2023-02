Notte di violenza a Napoli

Ancora un'aggressione al personale medico, durante la notte, nell'ospedale Pellegrini di Napoli. Due le vittime colpite con calci e pugni da un ventisettenne dei Quartieri Spagnoli. A far scattare l'ira del giovane, il decesso per arresto cardiocircolatorio, del genitore sessantenne trasportato d'urgenza presso il nososcomio. Immediato l'arrivo dei carabinieri della Stazione di San Giuseppe che hanno denunciato il giovane. Trauma contusivo al cranio con ematoma al collo per uno dei medici coinvolti nell'aggressione con una prognosi di 21 giorni.

Sempre al Pellegini, ieri sera, ricoverate due donne ed una bimba di appena otto anni per ferite multiple riportate nel corso di una lite.Teatro della rissa, i Quartieri Spagnoli. Le due donne, 33 e 35 anni, si sarebbero ferite reciprocamente con delle forbici. Durante lo scontro è stata colpita anche la nipote di otto anni della trentacinquenne. I militari della Compagnia Centro indagano per accertare le responsabilità.

Ancora al Pellegrini, il ricovero di un quarantenne ferito con un colpo di arma da fuoco alla spalla da uno sconosciuto. Indagini sa parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo Centro, per accertare e chiarire dinamica e per individuare il responsabile del gesto resosi irreperibile dopo l'aggressione.