Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei

Una serie di scosse di diversa intensità in poco meno di quattro ore. Due in particolare concentrate in pochi secondi, qualche minuto prima dell'una di notte. Una di magnitudo 1.3, l'altra di 2. Entrambe sono state avvertite dalla popolazione che vive tra i Campi Flegrei e l'area ovest di Napoli. Così come un'altra, di magnitudo 1.4, avvenuta intorno alle 5.

Epicentro a profondità di tre chilometri nel golfo di Pozzuoli, a poca distanza dalla costa di Bagnoli.

Tanto spavento tra la popolazione ma nessun danno registrato: come riportato anche dai dati sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono giorni che si susseguono piccole scosse nell'area. La più forte, di magnitudo 3, nella notte tra sabato e domenica.

Uno sciame sismico che è connesso al sollevamento della crosta terrestre collegato al bradisismo.

Una dinamica che i tecnici e i geologi stanno monitorando e approfondendo da tempo. Per l'area permane il livello di attenzione giallo.

Nel servizio l'intervista a Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano - INGV.