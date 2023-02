Omicidio Landieri, ergastolo cancellato

Sono passati 19 anni da quel sei novembre. Antonio aveva 25 anni, con i clan non c'entrava nulla. Giocava a biliardino con gli amici quando arrivarono i sicari degli Amato - Pagano. Unico obiettivo: colpire la zona dei Di Lauro all'epoca della faida. I compagni scapparono, Antonio era disabile e non fece in tempo. A quel commando partecipò Davide Francescone, condannato. Ma ieri i giudici della Cassazione hanno annullato l'ergastolo nei suoi confronti perché non è accertata la recidiva. Ora la pena andrà ricalcolata in Corte d'Appello.

Per i genitori di Antonio una ferita che si riapre. Li abbiamo incontrati nel presidio di Libera che porta il nome del figlio.

All'epoca dei fatti Antonio fu scambiato per uno spacciatore e non gli furono celebrati i funerali. Lunga la battaglia per riabilitare la sua memoria. Oggi lo stadio di Scampia porta il suo nome ed è stato piantato un albero che lo ricorda.