De Laurentiis: "Osimhen non è in vendita"

"Victor Osimhen non è in vendita". Lo dice a chiare lettere, alla Bild, il presidente Aurelio De Laurentiis. La società non ha bisogno di cedere i big e il nigeriano è uno degli interpreti di punta dell'orchestra diretta da Luciano Spalletti.

Un gol ogni 89 minuti giocati in questo campionato, 14 reti nelle ultime 12 presenze. Il pallone colpito di testa - a La Spezia - a due metri e 58 d'altezza. Meglio anche di Cristiano Ronaldo che le voci - rimaste tali, in estate - volevano protagonista di una girandola di mercato, proprio con Osimhen.

Il numero 9 azzurro già scalpita in vista della Champions. L'andata degli ottavi, a Francoforte, il 21 febbraio. "Alcune squadre sono più forti ma credo che possiamo vincerla" dice De Laurentiis alla stampa tedesca.

L'immediato presente, tuttavia, si chiama campionato. Domenica sera al Maradona arriva la Cremonese. E anche Ostigard è tornato ad allenarsi col gruppo.

Dopo il ko con la Juve, la Salernitana guarda già a lunedì. Alla sfida con l'Hellas Verona. Partita importante per la classifica. Nicola si aspetta di ritrovare la compattezza mostrata a Lecce. Intanto i granata hanno annunciato la rescissione contrattuale con Radovanovic.