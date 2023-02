Ospedali, volontari in campo

E' uno dei momenti più difficili nella vita di una persona. La degenza in ospedale spesso spaventa e amplifica sentimenti come paura e solitudine. Al fianco del malato non solo il personale sanitario ma anche i volontari. In questi giorni ripartono i corsi di avvicinamento al volontariato in ambito ospedaliero promossi dall'associazione Koiné che a Napoli offre gratuitamente ascolto, assistenza o semplice compagnia a tanti ammalati ricoverati al Cto, al primo e al secondo policlinico. Un impegno che va avanti da 31 anni, con interruzione della presenza in corsia, solo nelle fasi acute del Covid. Nell'album dei ricordi anche servizi utili e decisamente innovativi per l'epoca. Come il telefono pubblico su rotelle per consentire alle persone allettate di chiamare gratuitamente casa quando i cellulari non erano ancora così diffusi. Una mattinata o un pomeriggio a settimana da dedicare a un ammalato, questo l'impegno richiesto dall'associazione che provvede anche a monitorare, in collaborazione con le direzioni sanitarie, la qualità dell'assistenza ai malati e a creare, anche, piccole biblioteche. Tutto grazie all'autofinanziamento. Domani primo marzo ore 17 alla parrocchia di San Gennaro al Vomero, Napoli partono i corsi di formazione per i nuovi volontari. Tutte le informazioni sul sito di Koine e sulla pagina facebook koiné, insieme con l'ammalato.