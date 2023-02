Pallanuoto: Pino Porzio nuovo direttore tecnico del Posillipo

Ha vinto tutto con la calottina rossoverde da giocatore, poi si è accomodato in panchina e ha guidato da allenatore il Posillipo alla conquista di scudetto ed Eurolega prima di trasferirsi alla Pro Recco e diventare il tecnico più vincente di sempre. Ora, a distanza di diciotto anni, Pino Porzio è tornato alla base per risollevare - da direttore tecnico - le sorti sportive del club in cui è cresciuto. Nel servizio le sue parole e quelle di Aldo Campagnola, Presidente del Circolo Nautico Posillipo