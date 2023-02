Dal Boston Children's Hospital è arrivata la convocazione per fine marzo ma non ci sono ancora i soldi per partire e così i genitori hanno dovuto chiedere un rinvio. A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è corsa contro il tempo per il cuore di Maria Rosaria, la bimba di 8 anni affetta da una malformazione cardiaca congenita che deve essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico nella struttura statunitense, dopo aver già subito due operazioni in Italia. Prosegue la raccolta fondi sulla piattaforma Buonacausa.org