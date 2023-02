Cresce l'indebitamento delle famiglie

L'inflazione, il rincaro dei costi energetici, l'impennata dei tassi sui mutui, l'aumento del carburante: è così che dai conti correnti degli italiani, in soli 4 mesi, da luglio a novembre 2022, sono stati prelevati circa 19 miliardi di euro di risparmi per far fronte alle spese. L'allarme arriva dall'Osservatorio sul debito con banche e finanziarie che spiega come sia sempre più in crescita il numero di famiglie che finisce sotto la soglia di povertà.



Nel servizio l'intervento di Francesco Cacciola - Presidente Osservatorio sul debito con banche e finanziarie