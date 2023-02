I talenti del Judo, a Ponticelli per la European Cup

Per due giorni Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli, diventa capitale europea del judo, il Palazzetto dello sport di via Argine si trasforma nel più celebre Kodokan all'ombra del Vesuvio. Sui tre tatami quattrocento atleti provenienti da 23 paesi diversi, che arrivano da quattro continenti su cinque.

Alla European Cup cadetti 2023 la rappresentativa più numerosa è quella italiana con oltre 168 judoka tra i 15 e i 18 anni. 53 arrivano dalla Francia, 29 da Israele. Se si escludono le Universiadi, erano cinquant’anni che Napoli non ospitava un evento di portata internazionale in questa disciplina. Due giorni di sport a livello agonistico: metà delle quasi 50 medaglie in palio assegnate oggi, il resto domani.

Nel servizio gli interventi di Pietro Amendola, organizzatore di eventi della Fijlkam; Domenico Falcone, presidente della Fijlkam, Massimo Parlati, capo allenatore nazionale universitaria di judo; Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli.