Il presidio dei pensionati contro l'autonomia differenziata

Fermare il disegno di legge sull'autonomia differenziata perché rischia di tagliare ulteriormente il welfare e i servizi sociali al mezzogiorno, dove già oggi è un'utopia ricevere la stessa assistenza offerta nel resto d'Italia.

E' il motivo che ha spinto alcune centinaia di pensionati a sfidare il freddo e a partecipare al presidio di piazza del Plebiscito, a Napoli, organizzato dalla Cgil. Presenti delegazioni da Campania, Calabria e Basilicata.

Per Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Campania, il governo “non deve impuntarsi sulle promesse elettorali, perché altrimenti rischia di sfasciare l'Italia”. Così come non è sufficiente, da parte dell'esecutivo, promettere l'utilizzo del fondo di perequazione a favore dei territori più svantaggiati, “perché quei 4,6 miliardi c'erano già ai tempi di Draghi e neanche lui è riuscito a sbloccarli”. Infine, una sfida provocatoria alle Regioni del Nord: “Se vogliono restare in possesso del loro residuo fiscale, si prendano anche la relativa quota di debito pubblico”.

Davanti alla Prefettura sono stati intonati cori contro la premier Meloni, il vicepremier Salvini e, naturalmente, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Tante le criticità del ddl denunciate dai sindacati, a partire dalla definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Non solo perché a licenziarli sarà un passaggio che non prevedrà l'intervento del Parlamento. “Il problema - spiega Franco Tavella, segretario generale di Spi-Cgil Campania - è che già attualmente i servizi minimi sono differenziati tra i vari territori. Invece di creare nuovi standard, bisognerebbe cominciare a unificare quelli attuali. Il progetto va fatto a monte, non a valle”.

E a fare le spese degli ipotetici nuovi tagli sarebbero in primis proprio i pensionati. Perché i pensionati - insiste Angelo Summa, segretario Spi-Cgil Basilicata - più di tutti sono quelli che usufruiscono di welfare, servizi pubblici, sanità. Tutte materie che non possono essere affidate alle Regioni. Lo si è visto già all'epoca del Covid.

Di qui l'invito alla mobilitazione, con i sindacati che chiamano in causa anche ceti produttivi e mondo accademico.