pistole e coltelli in classe, le scuole denunciano: soli e impotenti

Coltelli e pistole in classe: il mondo della scuola si interroga e chiede più risorse per fronteggiare la violenza dei minori. Facile accesso alle armi denunciano gli autori di un dossier. Non sempre è colpa della camorra.

Il 14 enne sorpreso con una pistola a salve nell'istituto Ferraioli di Napoli sarà avviato a un percorso riabilitativo. Ai carabinieri ha detto: ho trovato l'arma per terra in strada.